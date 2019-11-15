Son Dakika Haberleri: Nijeryalı gençler, muhtarın belirlediği "evlilik vergisi" nedeniyle evlenemiyor
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Nijeryalı gençler, muhtarın belirlediği "evlilik vergisi" nedeniyle evlenemiyor

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir muhtarın evlenmek isteyen erkeklere vergi zorunluluğu getirmesi nedeniyle köydeki gençlerin evlenmekte zorlandığı bildirildi.

Nijeryalı gençler, muhtarın belirlediği

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir muhtarın evlenmek isteyen erkeklere vergi zorunluluğu getirmesi nedeniyle köydeki gençlerin evlenmekte zorlandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Kera köyünün muhtarı Ado Sa'id, evlenmek isteyen erkeklere 137 bin naira (377 dolar) vergi ödeme zorunluluğu getirdi.

Gençlerin evlilik yolunda atması gereken adımlar, verginin ödenmesiyle de bitmiyor. Damadın evlenebilmesi için aynı zamanda gelinin ailesine mobilya ve mutfak malzemeleri alması da gerekiyor.

Muhtar Sa'id, konuya ilişkin yerel gazeteye yaptığı açıklamada, verginin evlilikleri garanti altına almak için konulduğunu, ödenmesi gereken miktarın çok olmadığını savundu.

Köydeki gençlere getirilen vergi zorunluluğu nedeniyle 4 ayda sadece 1 kişinin evlenebildiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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