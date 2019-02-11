Nijeryalı İbrahim Atıyor Foça Şampiyonluğa Koşuyor

Kadroya ligin ikinci yarısında dahil olan Nijeryalı siyahi oyuncusu İbrahim Akanbi Rasheed'in golleriyle coşan Foça için iç saha deplasman fark etmiyor.

10 Şubat 2019 Pazar Günü Saat 13.00'te Foça Nihat Hüsenay Stadı'nda Çiğli Güzeltepe Gençlik takımını konuk eden Foça'lılar bu maçta da bol gollü galibiyet serisini sürdürdü. Maça hızlı başlayan ve sağlı sollu ataklarla ilk dakikalardan itibaren gol arayan Foça 30.dakikada günün tek golcüsü İbrahim Akanbi Rasheed'le aradığı ilk sayıya ulaştı. İlk yarı bu golle tamamlandı. 1 - 0

Oyunda zaman zaman dengeyi kuran ve karşı ataklarla ev sahibini zorlayan Güzeltepe Gençlik puan veya puanlar alma amacından vazgeçmeden maçı sürdürdü. Ancak son haftaların formda ekibi Foça 54 ve 76.dakikalarda da golcüsünün sarstığı ağlarla üç puanı hanesine üç golle yazdıran takım oldu. 3 - 0

Foça Belediyespor bu galibiyetle 20.haftanın sonunda en yakın rakibinin 7 puan önünde 44 puanla liderlikteki sırasını ve şampiyonluktaki şansını daha da sağlamlaştırdı. Arkadaşlarının güzel ve başarılı futbolunu golleriyle süsleyen İbrahim Akanbi Rasheed ise iyi bir oyuncu ve golcüye ihtiyacı olan üst lig takımlarına göz kırpmaya devam ediyor.