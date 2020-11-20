Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti - Son Dakika

Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti

20.11.2020 15:45
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti, System.String[]

Uzun süredir Premier Lig'de şampiyonluk kazanamayan ve transfer az para harcamakla eleştirilen İngiliz devi Arsenal'e talip çıktı. Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Londra ekibinin yüzde 35 hissesini satın almak için girişimlere başladı.

Nijeryali milyarder iş insanı Orji Kalu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i satın almak için girişimlere başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kalu, İngiliz devinin yüzde 35 hissesini satın almak ve kulübe üst düzey kupalar kazandırmak istediğini söyledi.

ENYİMBA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMALARINI SAĞLAYACAK

Aynı zamanda siyasetçi de olan 60 yaşındaki Orji Kalu, ülkesi Nijerya takımlarından olan ve 2000-2007 yılları arasında büyük destek verdiği Enyimba FC ile Arsenal arasında iş birliği yapmak istediklerini ve böylece Enyimba'yı daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

En son 2004 yılında şampiyon olan ve özellikle son 10 yıldır transfer harcamalarında Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın bir hayli gerisinde olan Londra ekibinin sahibi Stan Kroenke, transfere yeterli bütçe ayırmadığı için taraftarlar tarafından sıkça eleştiriliyor.

Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti

İngiltere Premier Lig, Arsenal, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti - Son Dakika Spor


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