Nijeryalı kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijeryalı kadın, doktor yardımı olmadan 'dördüz' bebek doğurdu - Son Dakika

Nijeryalı kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek doğurdu

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek dünyaya getirdi.

Nijeryalı kadın, doktor yardımı olmadan

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek dünyaya getirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesinde yaşayan 12 çocuk annesi 30 yaşındaki Zeynep, ulaşım sağlanamaması ve yakınlarda gerekli ekipmanların bulunduğu sağlık merkezinin olmaması nedeniyle tek başına doğum yaptı.

Zeynep, "Allah'a çok şükür doktor yardımı olmadan dört çocuk daha dünyaya getirebildim. Bu benim için stresli ve çok acı verici bir süreçti. Köydeki kadınların birçoğu imkanı olmaması nedeniyle çocuklarını kendileri doğurur." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı Zeynep ve doğurduğu 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afrika ülkesi Nijerya'da kadınların yüzde 59'u hala evde doğum yapıyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijeryalı kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]