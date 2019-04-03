Nijeryalı Korsanlar Ukrayna Gemisini Soyup Mürettebatı Kaçırdı
1 saat önce
Ukrayna'ya ait bir gemi, Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı.
Ukrayna
'ya ait bir gemi, Gine
Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı.
Ukrayna Odessa Bölgesel Ticaret Birliği Deniz Taşımacılığı İşleri, Ukrayna'ya ait konteyner gemisinin soyulduğunu açıkladı. Açıklamada, Contship Oak isimli geminin Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlarca durdurulduğu, gemide bulunan değerli eşyaların çalındığı ifade edildi. Gemi mürettebatından 4 kişinin de korsanlar tarafından bilinmeyen bir rotaya kaçırıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı
ve Ukrayna Nijerya Büyükelçiliği tarafından ortak çalışma sürdürülüyor. - KİEV
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:02 Kaynak: İHA
Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor