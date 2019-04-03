Son Dakika Haberleri: Nijeryalı Korsanlar Ukrayna Gemisini Soyup Mürettebatı Kaçırdı

Nijeryalı Korsanlar Ukrayna Gemisini Soyup Mürettebatı Kaçırdı

1 saat önce

Ukrayna'ya ait bir gemi, Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı.

Nijeryalı Korsanlar Ukrayna Gemisini Soyup Mürettebatı Kaçırdı, System.String[]
Ukrayna'ya ait bir gemi, Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı. Ukrayna Odessa Bölgesel Ticaret Birliği Deniz Taşımacılığı İşleri, Ukrayna'ya ait konteyner gemisinin soyulduğunu açıkladı. Açıklamada, Contship Oak isimli geminin Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlarca durdurulduğu, gemide bulunan değerli eşyaların çalındığı ifade edildi. Gemi mürettebatından 4 kişinin de korsanlar tarafından bilinmeyen bir rotaya kaçırıldığı bildirildi.Konuyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Nijerya Büyükelçiliği tarafından ortak çalışma sürdürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:21 Kaynak: İHA

Gine, Ukrayna, Güncel
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