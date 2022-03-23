Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

23.03.2022 17:13
Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için muhalif lider Atiku Abubakar, adaylığını açıkladı.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için muhalif lider Atiku Abubakar, adaylığını açıkladı.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Abubakar, Abuja'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde taraftarlarına hitap etti.

Abubakar, 2019'daki seçimlerde yaşanan hayal kırıklığına rağmen güzel bir Nijerya için hiçbir zaman ümidini kesmediğini belirtti.

Ülkede güvenlik, ekonomi ve enerji alanlarında sorunların artmasının endişe verici olduğunu belirten Abubakar, 2023 seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Daha önce 2 kez devlet başkanlığı yarışına katılan Abubakar, 1999-2007 arasında iki dönem devlet başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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