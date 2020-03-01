Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti - ABUJA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti - ABUJA - Son Dakika

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti - ABUJA

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi.

Üniversite eğitimini burslu olarak Türkiye'de gören Muhammed Lawal Abdulhafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer eyaleti sakinlerinin dua için bir camide bir araya geldiğini dile getirdi.

Abdulhafız, "İdlib'de şehit olan Türk askerlerimiz için dua ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı yaklaşık 200 kişinin bir camide toplanarak Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Abdulhafız, "Türkiye'ye dua ettiğimiz gibi Türkiye'den de dua bekliyoruz. Allah bütün Müslümanları korusun." şeklinde konuştu.

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti - ABUJA

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:41 Kaynak: AA
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