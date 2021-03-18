Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi - Son Dakika

Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi

18.03.2021 16:25
Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi, System.String[]

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) Başkanı Ishak Akintola, Kwara eyaletinde Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına serbestlik getiren kararın ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin, "Nijerya Hristiyanlar Birliğinin geçmişten ders almaması talihsiz...

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) Başkanı Ishak Akintola, Kwara eyaletinde Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına serbestlik getiren kararın ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin, "Nijerya Hristiyanlar Birliğinin geçmişten ders almaması talihsiz bir durumdur." dedi.

Akintola, eyaletin başkenti İlorin'deki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullandığı gerekçesiyle kapatılan 10 devlet okulunun yeniden açılmasının ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Eyaletteki Hristiyan liderlerin mahkemenin konuyla ilgili verdiği karara neden uymadığını merak ettiğini söyleyen Akintola, "Nijerya Hristiyanlar Birliğinin geçmişten ders almaması talihsiz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Akintola, eyalette yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğunun Nijerya Hristiyanlar Birliğinde olduğunu kaydederek hükümetin başörtüsü serbestliğini getirmesinin ardından Hristiyanların buna karşı çıkmasının manasız olduğunu vurguladı.

Kano Alhlu-Sunna Wal-Jama'a liderlerinden Ustaz Ali Yunus da AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette başörtüsü tartışmaları nedeniyle iki grup arasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Ülkede herkesin inanç özgürlüğe sahip olduğunu hatırlatan Yunus, "Hükümetin verdiği karara herkes uymak zorunda. Bu yüzden eyaletin güvenliği ve barışı için Hristiyanlar hükümetin kararına uymalı." dedi.

Öte yandan, eyalet hükümetinin Müslüman ve Hristiyan dini liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu, 8 Mart'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla dün yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

baş örtüsü, Hristiyan, Müslüman, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba HDP iddianamesinde dikkat çeken detay: Hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almadılar Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı         
16:13
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei