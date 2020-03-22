NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ - Son Dakika

NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ

6 saat önce

TÜRKİYE'de 6 yıldan bu yana Avcılar'da yaşamını sürdüren Nijeryalı müzisyen Samuel Adewale Oyelere, koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkmayan 361 komşusuna balkondan DJ'lik yaparak 15 dakikalık mini konser verdi.

TÜRKİYE'de 6 yıldan bu yana Avcılar'da yaşamını sürdüren Nijeryalı müzisyen Samuel Adewale Oyelere, koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkmayan 361 komşusuna balkondan DJ'lik yaparak 15 dakikalık mini konser verdi.

Türkiye'ye geldikten sonra tanıştığı Sibel Oyelere ile tanışarak evlenen 2 çocuk babası, aynı zamanda kuaför Samuel Adewale Oyelere, dünyayı saran Koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler kapsamında komşularının da evlerinden çıkmadığını göz önüne alarak onlara mini konser vermek istedi. Yatsı ezanının okunmasından sonra ikinci kattaki evinin balkonunda kurduğu sistem ile Türkiye'de oldukça sevilen yerli ve yabancı şarkıları DJ'lik yaparak hoparlörler aracılığı ile çalan Oyelere'ye site bahçesindeki havuzda yakılan meşaleler ve evlerinin balkonlarından ışıklarını açıp- kapatan komşuları da eşlik etti. Sibel Oyelere, eşinin komşularının son günlerde oldukça mutsuz göründüğünü, bu nedenle onlara moral vermek istediğini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki 361 daireli sitenin yöneticilerinden Yılmaz Kurtuluş Güven,

Oyelere çiftinden kendilerine getirilen balkondan mini konser önerisi ile ilgili, 'Bize böyle bir öneriyi getirip, izin istediler. Komşularımıza sorduk. Hepsi çok beğendi. Gerçekten güzel oldu. Böyle zor günlerde hepimize küçük de olsa bir moral oldu dedi.

NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ

Koronavirüs, Avcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:59 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]