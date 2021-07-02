Üye Girişi
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor - Son Dakika

Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor

02.07.2021 10:15
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor, System.String[]

Burdur'a üniversite okumak için gelen 3 Nijeryalı öğrenci, merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlada haşhaş toplayarak geçimini sağlıyor.

Burdur'a üniversite okumak için gelen 3 Nijeryalı öğrenci, merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlada haşhaş toplayarak geçimini sağlıyor. Türkiye'de futbolcu olmak istediklerini söyleyen Nijeryalı öğrenciler, tarla sahipleri ile mola esnasında oynadıkları futbol maçında yeteneklerini sergiliyor.

Burdur'a 2020 yılında gelen ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenci olan 3 Nijeryalı, merkeze bağlı Gökçebağ'da tarlada haşhaş kozalağı topluyor. 2020 yılının başlarında Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek ile tanışan Valentine Ezedigbo (19), Precious Jeremiah (17) ve Bright Onuoha (21), pandemi döneminde ülkeleri Nijerya'ya dönemedi. Burdur'da iş arayan 3 Nijeryalı öğrenci, Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek'ten kendilerine iş bulmalarını istedi. Burdur'da sanayide işletmesi bulunan ve tarımla uğraşan Yılmaz Özbek, tarlasına ekmiş olduğu haşhaşların toplanması için 3 Nijeryalı öğrenciye iş vererek gençlerin para kazanmasına yardımcı oldu. Nijeryalı gençleri ailesinden biri gibi benimseyen Yılmaz Özbek, mola saatlerinde hem beraber yemek yiyor hem de futbol maçı yapıyorlar. Tarla sahipleri ile yaptıkları futbol maçında galibiyet elde eden Nijeryalılar, futbolcu olmak istediklerini, futbolun kendileri için bir tutku olduğunu dile getirdiler.

Geçimini sürdürmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bu yüzden haşhaş topladıklarını ifade eden Valentine Ezedigbo, "Ben Nijeryalıyım. MAKÜ'de öğrenciyim. Ben Yılmaz Bey'in çiftliğinde çalışıyorum. Haşhaş topluyorum. Burada her gün insanlarla tanışıyorum. Burası çok eğlenceli bir yer. Ben öğrenciyim. Geçimimi sürdürmek için para kazanmaya ihtiyacım var" dedi.

Bright Onuoha ise, "Bir gün Yılmaz ve Cihan ile tanıştım. Onlarla çalışmak için kaldım. MAKÜ'de öğrenciyim. Öğretmenlerim Türk dilini Türklerle daha iyi öğreneceğimi söyledi. Hem dil öğrenme hem de para kazanmak zorundayım, bu yüzden çalışıyorum" dedi.

Öğrencilere Burdur merkezde çarşıda karşılaştıktan sonra tatlı ikram ettiklerini dile getiren Cihan Atasoy (32), "Bir gün çarşıya gitmiştik. Çarşıda bir kalabalıkla karşılaştık. Merakımızı gidermek için kardeşlerimizin yanına gittik. İsim sorduk, fazla anlaşamadık zaten. Misafirperverliğimizden dolayı tatlı ikram ettik. Tatlıyı görünce toplandılar. Kendimizi anlattık. Şimdi geldiler işte bizimle beraber haşhaş topluyorlar" diye konuştu.

Pandemiden dolayı iş bulamayan Nijeryalı gençlere yardımcı olmak istediğini ifade eden Yılmaz Özbek (53) de, "Bu arkadaşlarla daha önce Burdur merkezde tanışmıştık. 35-40 kişilik bir gruptu. Okumaya gelmişler buraya. Tanıştık, görüştük. Bizimle çalışır mısınız dedik. Geliyorlar buraya çalışıp paralarını kazanıyorlar. Hem paralarını kazanıyorlar. Bu yıl pandemi olduğu için okula gidemediler. Boş vakitlerinde bizi arıyorlar iş bulabilir misiniz diye. Pandemiden dolayı iş olmadığı için bu arkadaşlara bu şekilde yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Öğle molalarında 3 Nijeryalı genç ile futbol maçı yapan Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek, Nijeryalı gençlere mağlup oldu. Üniversite okumak için Burdur'a gelen Precious Jeremiah maç sonrası futbol oynamayı çok sevdiğini, futbolcu olmayı çok istediğini dile getirirken, Valentine Ezedigbo ise bir seçeneği olsa futbol oynamayı tercih edeceğini, çünkü futbolun kendisi için tutku ve hayal olduğunu belirtti. - BURDUR

Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor
Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor

Gökçebağ, Burdur, Futbol, Özbek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı 10:30 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı 10:13 Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti 09:53 Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı 20:34 Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
09:06 FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir         
09:49
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı         
09:23
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti         
09:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu         
20:47
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement