Nijeryalı öğrenciler ekmek parasını Burdur'da haşhaş toplayarak çıkarıyor - Son Dakika

Burdur'a üniversite okumak için gelen 3 Nijeryalı öğrenci, merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlada haşhaş toplayarak geçimini sağlıyor. Türkiye'de futbolcu olmak istediklerini söyleyen Nijeryalı öğrenciler, tarla sahipleri ile mola esnasında oynadıkları futbol maçında yeteneklerini sergiliyor.

Burdur'a 2020 yılında gelen ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenci olan 3 Nijeryalı, merkeze bağlı Gökçebağ'da tarlada haşhaş kozalağı topluyor. 2020 yılının başlarında Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek ile tanışan Valentine Ezedigbo (19), Precious Jeremiah (17) ve Bright Onuoha (21), pandemi döneminde ülkeleri Nijerya'ya dönemedi. Burdur'da iş arayan 3 Nijeryalı öğrenci, Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek'ten kendilerine iş bulmalarını istedi. Burdur'da sanayide işletmesi bulunan ve tarımla uğraşan Yılmaz Özbek, tarlasına ekmiş olduğu haşhaşların toplanması için 3 Nijeryalı öğrenciye iş vererek gençlerin para kazanmasına yardımcı oldu. Nijeryalı gençleri ailesinden biri gibi benimseyen Yılmaz Özbek, mola saatlerinde hem beraber yemek yiyor hem de futbol maçı yapıyorlar. Tarla sahipleri ile yaptıkları futbol maçında galibiyet elde eden Nijeryalılar, futbolcu olmak istediklerini, futbolun kendileri için bir tutku olduğunu dile getirdiler.

Geçimini sürdürmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bu yüzden haşhaş topladıklarını ifade eden Valentine Ezedigbo, "Ben Nijeryalıyım. MAKÜ'de öğrenciyim. Ben Yılmaz Bey'in çiftliğinde çalışıyorum. Haşhaş topluyorum. Burada her gün insanlarla tanışıyorum. Burası çok eğlenceli bir yer. Ben öğrenciyim. Geçimimi sürdürmek için para kazanmaya ihtiyacım var" dedi.

Bright Onuoha ise, "Bir gün Yılmaz ve Cihan ile tanıştım. Onlarla çalışmak için kaldım. MAKÜ'de öğrenciyim. Öğretmenlerim Türk dilini Türklerle daha iyi öğreneceğimi söyledi. Hem dil öğrenme hem de para kazanmak zorundayım, bu yüzden çalışıyorum" dedi.

Öğrencilere Burdur merkezde çarşıda karşılaştıktan sonra tatlı ikram ettiklerini dile getiren Cihan Atasoy (32), "Bir gün çarşıya gitmiştik. Çarşıda bir kalabalıkla karşılaştık. Merakımızı gidermek için kardeşlerimizin yanına gittik. İsim sorduk, fazla anlaşamadık zaten. Misafirperverliğimizden dolayı tatlı ikram ettik. Tatlıyı görünce toplandılar. Kendimizi anlattık. Şimdi geldiler işte bizimle beraber haşhaş topluyorlar" diye konuştu.

Pandemiden dolayı iş bulamayan Nijeryalı gençlere yardımcı olmak istediğini ifade eden Yılmaz Özbek (53) de, "Bu arkadaşlarla daha önce Burdur merkezde tanışmıştık. 35-40 kişilik bir gruptu. Okumaya gelmişler buraya. Tanıştık, görüştük. Bizimle çalışır mısınız dedik. Geliyorlar buraya çalışıp paralarını kazanıyorlar. Hem paralarını kazanıyorlar. Bu yıl pandemi olduğu için okula gidemediler. Boş vakitlerinde bizi arıyorlar iş bulabilir misiniz diye. Pandemiden dolayı iş olmadığı için bu arkadaşlara bu şekilde yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Öğle molalarında 3 Nijeryalı genç ile futbol maçı yapan Cihan Atasoy ve Yılmaz Özbek, Nijeryalı gençlere mağlup oldu. Üniversite okumak için Burdur'a gelen Precious Jeremiah maç sonrası futbol oynamayı çok sevdiğini, futbolcu olmayı çok istediğini dile getirirken, Valentine Ezedigbo ise bir seçeneği olsa futbol oynamayı tercih edeceğini, çünkü futbolun kendisi için tutku ve hayal olduğunu belirtti. - BURDUR