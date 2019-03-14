Son Dakika Haberleri: Nijeryalı Öğrencilerin Yarısı Temiz Sudan Mahrum

Nijeryalı Öğrencilerin Yarısı Temiz Sudan Mahrum

35 dakika önce

Nijerya'daki okulların yüzde 50'si, temiz suya ulaşamıyor.

Nijeryalı Öğrencilerin Yarısı Temiz Sudan Mahrum, System.String[]
Nijerya'daki okulların yüzde 50'si, temiz suya ulaşamıyor.

Nijerya merkezli WaterAid Nigeria'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Nijerya'da okulların yüzde 50'si temiz su sistemine sahip değil ve ülkedeki öğrencilerin yarısı temiz sudan mahrum." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, başkent Abuja'daki tüm devlet okullarının ise yüzde 46'sının temiz su ve yeterli tuvalet sistemine sahip olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, 59 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Ülke genelinde 123 milyon Nijeryalı ise elverişli tuvalet sistemi kullanamıyor.

Nijerya'da temiz su sisteminin olmaması ve temizliğe önem verilmemesi nedeniyle kolera, tifo ve lassa sıtması gibi salgın hastalıklar nedeniyle birçok insan ölüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Twitter, Nijerya, Sağlık
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