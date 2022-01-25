Nijeryalı öğretmen fidye için kaçırdığı minik öğrencisini zehirleyerek öldürdü - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde 2 Aralık'ta öğretmeni tarafından fidye için kaçırılan özel bir anaokulunun öğrencisi Hanifa Abubakar'ın, öldürülmesi üzerine eyaletteki tüm özel okullar kapatıldı.

Kano Eyaleti Eğitim Bakanı Sanusi Kiru, basına yaptığı açıklamada, Kano'da 5 yaşındaki Abubakar'ın öğretmeni tarafından katledilmesi nedeniyle eyaletteki tüm özel okulları geçici olarak kapattıklarını belirtti.

Kiru, hükümetin eyaletteki özel okulları yeniden sertifikalandırma işlemleri için özel bir komite kuracağını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çocuğun ailesinden 6 milyon naira (yaklaşık 200 bin Türk lirası) fidye alan öğretmen Abdulmalik Tanko, polis sorgusunda kendisini gördüğü için minik çocuğu zehirledikten sonra gömdüğünü itiraf etti.