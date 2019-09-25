Nijeryalı radikal grup tarafından rehin tutulan uluslararası yardım ajansı çalışanı infaz edildi

Açlığa Karşı Eylem adlı uluslararası yardım ajansından yapılan açıklamaya göre Nijerya'da radikal İslami grup tarafından rehin tutulan bir çalışanları Çarşamba günü infaz edildi.



Rehin tutulan yardım ajansı çalışanları arasında iki sürücü ve üç sağlık bakanlığı çalışanı bulunuyor. Ajans olayı en sert şekilde kınarken rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.