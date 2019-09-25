Son Dakika Haberleri: Nijeryalı radikal grup tarafından rehin tutulan uluslararası yardım ajansı çalışanı infaz edildi
Son Dakika Dünya Haber

Nijeryalı radikal grup tarafından rehin tutulan uluslararası yardım ajansı çalışanı infaz edildi

1 saat önce

Açlığa Karşı Eylem adlı uluslararası yardım ajansından yapılan açıklamaya göre Nijerya'da radikal grup tarafından rehin tutulan bir çalışanları çarşamba günü infaz edildi.

Nijeryalı radikal grup tarafından rehin tutulan uluslararası yardım ajansı çalışanı infaz edildi, System.String[]

Açlığa Karşı Eylem adlı uluslararası yardım ajansından yapılan açıklamaya göre Nijerya'da radikal İslami grup tarafından rehin tutulan bir çalışanları Çarşamba günü infaz edildi.


Rehin tutulan yardım ajansı çalışanları arasında iki sürücü ve üç sağlık bakanlığı çalışanı bulunuyor. Ajans olayı en sert şekilde kınarken rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Nijerya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijeryalı radikal grup tarafından rehin tutulan uluslararası yardım ajansı çalışanı infaz edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]