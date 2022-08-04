Nijeryalı genç kadın mühendis, Afrika'da meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi (1) - Son Dakika
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Nijeryalı genç kadın mühendis, Afrika'da meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi (1)

04.08.2022 15:08

Nijeryalı robotik gömülü sistem mühendisi Bolarinwa Kemisola, teyzesinin meme kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından kanserle mücadele için hastalığı erken teşhis edebilen sütyen geliştirdi.

Nijeryalı robotik gömülü sistem mühendisi Bolarinwa Kemisola, teyzesinin meme kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından kanserle mücadele için hastalığı erken teşhis edebilen sütyen geliştirdi.

Başkent Abuja'da bulunan Nextwear şirketi kurucusu Kemisola, meme kanseri ile mücadele için hem farkındalık yaratıyor hem de kansere yönelik yararlı çalışmalar yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 2020'de 600 binden fazla kadın meme kanserinden hayatını kaybetti ve bunlardan 74 bin 72'si Afrika'da bulunuyor.

Nijerya hükümeti ile çeşitli sivil toplum kuruşlarının iş birliğinde yapılan kanser araştırmasında ise ülkede yılda 17 bin kadının kanserden yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Teyzemin hayatını kaybettiği gün kendimi kansere yönelik çözüm bulmaya adadım"

Robotik gömülü sistem mühendisi Kemisola, kanserle mücadeleye olan ilgisini ve hastalığı erken teşhis eden sütyeni nasıl geliştirdiğini AA muhabirine anlattı.

Temmuz 2017'de en sevdiği teyzelerinden birinin meme kanserinden hayatını kaybettiğini anlatan Kemisola, "Teyzem hastanede tedavi görürken sürekli ziyaretine giderdim. Tıpkı teyzem gibi meme kanseri nedeniyle hastanede yatan kadınları izlemek beni mutsuz ediyor, özellikle genç kızları, acı, çaresizlik ve teslimiyet içinde görmek bana çok ağır geliyordu." dedi.

Kemisola, teyzesinin yaşamını yitirdiği gün kendisini meme kanserine çözüm bulmaya adadığını belirterek, kanserin daha fazla yayılmaması için araştırmalara başladığını söyledi.

Meme kanseri hakkında 2018'de başladığı araştırmaların sonucunda hastalığın ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını dile getiren Kemisola, 2019'da cihazla ilgili çalışmaya başladığını kaydetti.

Kemisola, Şubat 2021'de birkaç sağlık uzmanı ve bilim adamının tavsiyeleriyle kanseri erken teşhis eden sütyeni geliştirdiğini söyledi.

"Günlük hayatta giyilebilecek bir sütyen değil"

Kemisola, geliştirdiği sütyenin içinde kablolarla bir USB çıkışına bağlanan yedi sensör bulunduğunu anlattı.

Sütyenin telefon uygulamasına bağlandığını, takıldığında uygulama üzerinde takip edileceğini söyleyen Kemisola, "Sütyeni insanlara zarar vermeyecek şekilde nanoteknoloji ile geliştirdik. Kullanımı gayet güvenli, tıpkı mamografi çekmek gibi oluyor." ifadesini kullandı.

Kemisola, şu ana kadar sütyeni 15 kadında denediklerini kaydederek, kadınların üçünde anormallik görüldüğünü ve teşhis için hastaneye sevk edildiğini belirtti. Kemisola, "Bu, günlük hayatta giyilebilecek bir sütyen değil, sadece meme kanseri için yarım saat kadar giyiliyor. Meme durumuna baktıktan sonra çıkarılıyor." diye konuştu.

"Afrika'da çoğu kadın meme kanserinin ne olduğunu bilmiyor"

Doktorlarla yaptığı görüşmelerde 10 kadından 9'unun meme kanserini erken teşhisle atlattığını öğrendiğini aktaran Kemisola, "Kendime, dedim ki bunu kadınlar ve kendim için yapacağım. Erken teşhis çözüm olduğu için memeyi düzenli olarak kontrol etmeliyiz, kanser taramasını erişilebilir hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Meme kanseriyle mücadelede en önemli şeyin farkındalık olduğuna dikkati çeken Kemisola, Afrika'da çoğu kadının meme kanserinin ne olduğu konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

Kemisola, Afrika'da birçok kanser hastası kadının hastaneye gitmek yerine kendilerine büyü yapıldığı düşüncesiyle büyücüler ve din adamlarına başvurduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijeryalı genç kadın mühendis, Afrika'da meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi (1) - Son Dakika

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