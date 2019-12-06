Son Dakika Haberleri: Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek
Son Dakika Güncel Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek - Son Dakika

Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek

7 saat önce

Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki, gözaltında tutulduğu yerden Kaduna Hapishanesi'ne nakledildi.

Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek, System.String[]

Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki, gözaltında tutulduğu yerden Kaduna Hapishanesi'ne nakledildi.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, yasaklanan örgütün lideri Zakzaki'nin yerinin sağlık problemleri nedeniyle değiştirilmesini kararlaştırdı.

IMN medya koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkeme tarafından alınan kararla Şeyh Zakzaki ve eşi güvenlik güçlerinin kontrolünde Kaduna'daki bir hapishaneye transfer edildi." dedi.

Zakzaki'nin sağlık problemlerine dikkati çeken Soje, "Şeyh Zakzaki'nin birçok rahatsızlığı bulunuyor ve hapishanedeki şartlar onun için uygun değil." ifadelerini kullandı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Zakzaki, ağustos ayında Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.

Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump, finansal bilgilerinin gizliliği için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]