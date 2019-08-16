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Nijeryalı Şii lider Zakzaki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü

1 saat önce

Nijerya İslami Hareketi (IMN) örgütü lideri İbrahim Zakzaki, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü.

Nijeryalı Şii lider Zakzaki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü, System.String[]
Nijerya İslami Hareketi (IMN) örgütü lideri İbrahim Zakzaki, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü.
IMN medya koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zakzaki'nin, tedavi için bulunduğu Yeni Delhi'de dün aldığı kararın ardından eşi Zeenat Zakzaki ile Nijerya'nın başkenti Abuja'ya döndüğünü söyledi.
Nijerya hükümeti yetkilileri Zakzaki'nin dönme kararına ilişkin dün yaptıkları açıklamada, Hindistan'daki tedavi sürecinde zorluk çıkarıldığını duyurmuştu. IMN üyeleri ise liderlerini muayene edecek doktorların seçiminde yaşanan anlaşmazlıklar ve yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Zakzaki'nin dönmek istediği bilgisini paylaşmıştı.
IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı
Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.
Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.
Zakzaki'nin bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilmişti.
Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.
Yeni Delhi, Hindistan, Nijerya, Abuja, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:45 Kaynak: AA
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