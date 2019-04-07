Nijeryalı Tarım Heyeti Beypazarı'nda
1 saat önce
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Nijeryalı tarım heyeti Beypazarı'nı gezdi.
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun davetlisi olarak Türkiye
'ye gelen Nijeryalı tarım heyeti Beypazarı
'nı gezdi.
Tarımsal girişimcilik eğitimi almak üzere gelen 50 kişilik heyet, hafta sonunu Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nı gezerek değerlendirdi.
Nijeryalı heyete refakat eden Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Latif Demirel, eğitimlerin iyi geçtiğini belirterek, "Heyet düzenlediğimiz 'Tarımsal Girişimcilik Eğitimi' kapsamında ülkemize geldi. Bugün de misafirlerimize Başkent'in gözde ilçesi Beypazarı'nı gezdiriyoruz." dedi.
Heyet, ilçedeki İnözü Vadisi'ni, müzeleri ve ilgi çeken konakları gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:23 Kaynak: AA
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