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SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu - Son Dakika

SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

30.01.2022 12:23

Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı olduVIDEO YOKErsan ERDOĞAN MANİSA, (DHA)NİJERYA'dan futbolcu olma hayaliyle geldiği Türkiye'de sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı bulan futbol aşığı Tobby Peter Phariogun, yabancı kuralı ardından çok sevdiği...

Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

VIDEO YOK

Ersan ERDOĞAN MANİSA, (DHA)

NİJERYA'dan futbolcu olma hayaliyle geldiği Türkiye'de sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı bulan futbol aşığı Tobby Peter Phariogun, yabancı kuralı ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra Can ismini alan Tobby, 'Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım diye konuştu.

Nijeryalı Tobby Peter Phariogun, 2008 yılında o dönem Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 17 yaşında olması sebebiyle oturma izni alamayan Tobby, yaşını doldurmasıyla birlikte 2010 yılında resmi olarak Muğla Milasspor'da futbolculuk kariyerine başladı. Tobby, Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu.

CAN İSMİNİ ALDI

Büyük umutlarla geldiği Türkiye'de forma şansı bulan 31 yaşındaki Tobby, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) BAL ve Süper Amatör Ligleri'ne getirdiği yabancı oyuncu kuralı üzerine hayal kırıklığına uğradı. Kuralın ardından 2019 yılında kariyerini sonlandıran Tobby, aradan geçen 2 yılın ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı olmaya karar verdi. Geçen eylül ayında Türk vatandaşı olan Tobby, Can ismini aldı. Sanayispor'da tekrardan futbola başlayan Tobby, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Nurlupınarspor'a transfer oldu.

NURLUPINARSPOR'DA OYNUYOR

Evli, 1 çocuk babası Tobby, futbolu çok sevdiği için Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Tobby, '2 yıl önce TFF tarafından yabancı oyuncuların amatörlerde oynamasına yasak geldi. 2 sene top oynamadım. Futbolu çok seviyordum. Bu nedenle Türk vatandaşı oldum. Bu sezon yeniden başladım. İlk yarı Sanayispor'da, ikinci devresinde ise Nurlupınarspor'a geldim. Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım diye konuştu.

BEN ARTIK TÜRKÜM

Futbolculuğun yanı sıra, menajerlik de yaptığını dile getiren Tobby, 'Nijerya'dan, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine futbolcu getirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra bir sonraki adımı şimdiden yapmaya başladım. Gerçekçi olmak gerekirse bu saatten sonra büyük takımlarda oynamak zor. Hem menajerlik hem de antrenörlük yapmayı düşünüyorum diye konuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkmayacağını kaydeden Tobby, 'Kendimi Türk olarak görüyorum. Neredeyse Türkiye'de büyüdüm. 17 yaşında geldim, buraya yerleştim. Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk şeklinde konuştu.

ERDAL ŞIK TAKIMA RENK KATACAK

Nurlupınarspor Genel Kaptanı Erdal Şık da, 'Biz Tobby'i ligin ilk yarısında da takip ediyorduk. Sanayispor'dan devre arasında aldık. Takımımıza renk katacağını düşündük. Kalitesini biliyoruz. Şampiyonluğa giden yolda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onunla beraber inşallah şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum dedi.

SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu
SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

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Nijerya, Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu - Son Dakika
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