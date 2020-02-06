Nijeryalı Türkiye Mezunları Abuja'da buluştu - Son Dakika
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Nijeryalı Türkiye Mezunları Abuja'da buluştu

6 saat önce

Nijerya Türkiye Mezunları Derneğince (TUALNİ) başkent Abuja'da, Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.

Nijeryalı Türkiye Mezunları Abuja'da buluştu, System.String[]

Nijerya Türkiye Mezunları Derneğince (TUALNİ) başkent Abuja'da, Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.

Türkiye Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Türkiye Mezunları Buluşması'na Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nijerya Direktörü Hüseyin Şanlı, Büyükelçilik yetkilileri ile eğitimini Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde tamamlayan mezunlar katıldı.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye üniversitelerinden mezun Nijeryalı gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'de mezun olan Nijeryalıların iki ülke arasında çok önemli bir köprü oluşturmaya başladığına işaret eden Ulueren, "Bu köprü, daha güçlenen bir köprü olacak. Hepsinin Türkiye ile ilgili güzel anılarının olduğunu görmek bizim için de hoş oldu." ifadesini kullandı.

Ulueren, bu buluşmasının ilk olduğunun altını çizerek, bundan sonra bir araya gelmeyi ve faaliyetleri artırmayı öngördüklerini kaydetti.

TUALNİ Başkanı Muhammed Bawa Gummi de derneği 2017'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle kurduklarını anımsattı.

Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 3 bin Nijeryalı öğrenci olduğunu, şu anda sadece bin 300'ünün döndüğünü ifade eden Gummi, Nijerya'ya dönen öğrencilerin büyük kısmının önemli yerlerde çalıştıklarını anlattı.

Gummi, "Kimisi devlet, kimisi özel kurumlarda çalışıyor. Biz mezun öğrenciler olarak bir araya gelerek Nijerya'daki bağlarımızı artırmak, Türkiye ile olan bağımızı ve köprümüzü artırmak için bu derneği kurduk." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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