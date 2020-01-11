Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti

43 dakika önce

Nijeryalı ünlü yazar Prof. Vincent Chukwuemeka Ike 89 yaşında hayatını kaybetti.

Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti, System.String[]

Nijeryalı ünlü yazar Prof. Vincent Chukwuemeka Ike 89 yaşında hayatını kaybetti.

Yerel basında yeralan haberlere göre, Nijeryalı yazar Ike'nin sağlık problemleri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinden olan ve Nijerya'nın en büyük üçüncü etnik grubu İgbo kabilesine mensup Nijeryalı yazar Ike'in 'Toads for Super', 'Bottled Leopard' ve 'The Naked Gods' gibi romanlar başta olmak üzere birçok eseri bulunuyor.

Daha çok mizah alanındaki yazılarıyla bilinen Ike, Nijerya'nın ilk üniversitesi İbadan Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Dini Bilimler alanında eğitim aldı.

Nijerya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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