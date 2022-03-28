Nijeryalılar yurt dışında eğitim ve tedavi için 10 yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcadı - Son Dakika
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Nijeryalılar yurt dışında eğitim ve tedavi için 10 yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcadı

28.03.2022 12:22
Nijeryalılar yurt dışında eğitim ve tedavi için 10 yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcadı

Nijeryalıların yurt dışında üniversite eğitimi ve tedavi için 10 yılda 39 milyar dolardan fazla para harcadığı bildirildi.

Nijeryalıların yurt dışında üniversite eğitimi ve tedavi için 10 yılda 39 milyar dolardan fazla para harcadığı bildirildi.

Nijerya Merkez Bankasının (CBN) Ödemeler Dengesi İstatistikleri dairesinden yapılan açıklamada, yurt dışı eğitiminin Nijerya'ya 2010-2020 yıllarında 28,65 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

Nijeryalıların yurt dışında tedaviye yılda 1 milyar dolardan fazla harcadığı kaydedilen açıklamada, son 10 yılda sağlıkla ilgili hizmetlere ise yaklaşık 11 milyar dolar harcandığı aktarıldı.

Bu süre zarfında özellikle eğitim ve sağlık için döviz talebinin ülkeye yaklaşık 40 milyar dolara mal olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu tutar, CBN'nin toplam cari döviz rezervlerine eşdeğer. Bu talebin önemli bir kısmından kaçınabilseydik, naira (Nijerya para birimi) bugün çok daha güçlü olurdu." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki sağlık çalışanları, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman greve gidiyor

Nijerya hükümeti, ekonomik ve siyasi nedenlerle Nijeryalı akademisyenlerin yurt dışında çalışmak istediklerini açıklamıştı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 43'ü federal, 48'i eyalet ve 79'u özel üniversite olmak üzere toplam 170 üniversite faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijeryalılar yurt dışında eğitim ve tedavi için 10 yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcadı - Son Dakika


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