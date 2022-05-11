Nijeryalılar yurt dışında tedavi için yılda 1,5 milyar dolardan fazla harcıyor - Son Dakika
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Nijeryalılar yurt dışında tedavi için yılda 1,5 milyar dolardan fazla harcıyor

11.05.2022 12:06
Nijeryalılar yurt dışında tedavi için yılda 1,5 milyar dolardan fazla harcıyor

Nijeryalıların yurt dışında tedavi için her yıl 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığı bildirildi.

Nijeryalıların yurt dışında tedavi için her yıl 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığı bildirildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, Nijeryalıların tedavi için kendi ülkesi yerine yurt dışını seçmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Nijeryalıların yurt dışında tedavi için her yıl 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığını aktaran Mohammed, "Federal hükümet, ülkenin döviz rezervlerinde bir düşüş olarak nitelendirdiği bu eğilimi durdurmaya kararlı." dedi.

Nijerya'daki sağlık çalışanları, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman greve gidiyor.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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