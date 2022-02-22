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NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika

NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU

22.02.2022 12:57

İSTANBUL'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti.

İSTANBUL'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat 'Sevgililer Günü' ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti. Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, Çiftlerimize mutluluk diliyoruz dedi.

Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, 'bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini' söyledi. Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU
NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU
NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU

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İstanbul, Avcılar, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİKAH DAİRELERİNDE 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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