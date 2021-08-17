Nikah dairesi en yoğun dönemini yaşıyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi nikah dairesi, son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterirken, nikah memurları ortalama bir saatte bir nikah kıyıyor.

1 Haziran tarihinden itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da nikah dairelerinde, nikah kıyım faaliyetleri başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikahlarını yaptırmak ve nikah günlerini almak için belediye nikah dairesinde yoğunluk oluşturuyor. Erzincan Belediyesi nikah dairesi hafta içi en az 10 nikah kıyarken bu sayı hafta sonları artabiliyor. Memurlar, akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Erzincan Belediyesi nikah dairesi, 2020 yılının 12 ayında 885 çiftin nikahını kıyarken, 2021 yılının ilk 7 ayında 751 çiftin dünya evine girmesini sağladı. - ERZİNCAN