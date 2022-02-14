Nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler - Son Dakika

Karabük'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarını doldurdu.

Nikah tarihlerinin özel güne denk gelmesini isteyen birçok çift, Sevgililer Günü'nü bekledi. Bu nedenle Karabük ve Safranbolu'da belediyelerin evlendirme dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı.

Safranbolu Belediyesi salonunda nikahı kıyılan Feyza Nur Demirel ve Uğur Günaydın çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Uğur Günaydın, AA muhabirine, nikah için bugünü özellikle seçtiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kendileri için unutulmaz bir anı olacağını dile getiren Günaydın, "Huzurlu, mutlu olalım. Nikahımızı, bugünümüzü ölümsüzleştirelim istedik." dedi.