Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı - Son Dakika

Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt nikahını kıydığı çiftin test sonucu pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle gözetim altına alındıZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt geçtiğimiz günlerde nikahını kıydığı çiftin test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle...
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt nikahını kıydığı çiftin test sonucu pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle gözetim altına alındı
Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt geçtiğimiz günlerde nikahını kıydığı çiftin test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle evinde gözetim altına alındı.
Başkan Bozkurt tarafından nikahını kıydığı çiftlerin yapılan testlerde sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Çetin Bozkurt'ta evinde 14 gün süreyle gözetim altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Geçtiğimiz günlerde bir çiftimizin nikahlarını kıymıştım. Çiftte yapılan kontrollerde test sonuçları pozitif çıktı. Ben de doğal olarak 14 gün süreyle gözetim altına alındım. Şuan evimdeyim ve sonuçları bekliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:24 Kaynak: İHA
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