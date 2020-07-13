Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı - Son Dakika

Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt nikahını kıydığı çiftin test sonucu pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle gözetim altına alındıZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt geçtiğimiz günlerde nikahını kıydığı çiftin test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle...

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt nikahını kıydığı çiftin test sonucu pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle gözetim altına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt geçtiğimiz günlerde nikahını kıydığı çiftin test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle evinde gözetim altına alındı.


Başkan Bozkurt tarafından nikahını kıydığı çiftlerin yapılan testlerde sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Çetin Bozkurt'ta evinde 14 gün süreyle gözetim altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Geçtiğimiz günlerde bir çiftimizin nikahlarını kıymıştım. Çiftte yapılan kontrollerde test sonuçları pozitif çıktı. Ben de doğal olarak 14 gün süreyle gözetim altına alındım. Şuan evimdeyim ve sonuçları bekliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Çetin Bozkurt, Devrek İlçesi, Selçuk Çetin, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 22:11 Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır? 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti 20:04 Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
22:11
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]