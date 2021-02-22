Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı - Son Dakika

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

22.02.2021 14:43
Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı, System.String[]

2018 Yılında Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın adına eşi tarafından nikah salonu önünde çeşme yaptırıldı.

2018 Yılında Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın adına eşi tarafından nikah salonu önünde çeşme yaptırıldı.

Adıyamanlı Rabia Kaya ile 7 Mayıs 2017 tarihinde Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi salonunda nikahları kıyılan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK/ YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşmüştü. Eşi şehit olduğunda 20 günlük Afra isimli bebeğiyle yaşamaya başlayan şehit eşi Rabia Kaya eşinin ismini her yerde yaşatmak ve onu unutturmamak istedi. Şehit eşi Rabia Kaya, nikah kıydıkları Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi salonu önüne şehit eşi adına bir çeşme yaptırma kararı alarak belediyeye başvuru yaptı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın onayıyla şehit eşi nikah kıydıkları salon önüne çeşme yaptırdı. İki musluğu bulunan çeşmenin musluklarının üst kısmına, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Afrin Şehidi Uzman Çavuş Şahin Kaya ve eşi Rabia Kaya" yazısı yazıldı. Şehit eşiyle her zaman gurur duyduğunu ve şuan 3 yaşına gelen kızı Afra ile beraber yılın bazı aylarında bazen Adıyaman'da, bazen ise eşinin memleketi olan Nevşehir'de yaşadıklarını belirten Rabia Kaya, eşinin adına Sudan ve Arakan'da da çeşme yaptırdığını dile getirdi.

Rabia Kaya, "Eşimle henüz 1 yıllık evliyken 20 günlük bir bebeğimiz oldu. Eşim Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere karşı verdiği kahramanca mücadelede şehit oldu. Eşimin adını yaşatmak ve onu hiçbir zaman unutturmamak için en mutlu günümüz olan nikah kıydığımız salonun önüne çeşme yaptırdım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şimdi eşimin emaneti olan kızım Afra ile beraber yaşıyorum. Yılın bazı zamanları Adıyaman'da, bazı zamanları ise eşimin memleketi Nevşehir'de hayatımızı sürdürüyoruz. Şehitler ölümsüzdür" diye konuştu. - ADIYAMAN

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı
Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı
Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

Uzman Çavuş, Evlilik, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı - Son Dakika


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