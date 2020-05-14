Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi

Oyuncu Serkan Şenalp, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâhla 2 yıldır birlikte olduğu Esengül Yılmaz'la evlendi. Çiftin şahitliğini yönetmenler Fehmi Öztürk ve Mustafa Bilgin yaparken damadın adını heyecandan yanlış söylemesi nikaha damga vurdu.
Hürriyet'in haberine göre; Serkan Şenalp, nikah sırasında heyecanlanıp, adını "Sercan" olarak söyledi. Bu olay eşini ve şahitleri güldürdü.
Yakınları için nikah sırasında internetten canlı yayın yapan çift, mutluluk pozları verdi.