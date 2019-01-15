Nikah Masasına Komanda Üniformasıyla Oturdu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi, nikah masasına komando üniformasıyla oturdu, eşi Yasemin Hoşoğlu Sevgi de komando beresi taktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi, nikah masasına komando üniformasıyla oturdu, eşi Yasemin Hoşoğlu Sevgi de komando beresi taktı.



Soma'daki çiftin evinden düzenlenen nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu.



Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç'ta görev yapan ve kendisini düğününe davet eden sözleşmeli komando er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu çiftinin nikahını kıydı.



Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli sözleşmeli komando er Adnan Sevgi, nikah törenine askeri kamuflaj kıyafetiyle katıldı.



Soma ilçesinde özel bir hastanede çalışan eşi Yasemin Hoşoğlu Sevgi de nikah töreninde komando beresi taktı.

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