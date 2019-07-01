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Nikah masasında damada asker kardeş sürprizi

34 dakika önce

Gaziantep'te nikah masasına oturan Halit Can Kaya, askerden gelen kardeşinin sürprizi ile çifte sevinç yaşadı.

Nikah masasında damada asker kardeş sürprizi, System.String[]
Gaziantep'te nikah masasına oturan Halit Can Kaya, askerden gelen kardeşinin sürprizi ile çifte sevinç yaşadı.

Gaziantepli Fatmanur Özhelvacı ve Halit Can Kaya çifti evlenmek için Şahinbey Belediyesine müracaat etti. Çiftin bu mutluluğunu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da paylaştı. Nikahı kıymak için nikah masasını oturan Başkan Tahmazoğlu, çiftle bir süre sohbet etti. Başkan Tahmazoğlu, damat Halit Can'a kaç kardeş olduklarını sordu. Soru üzerine damat 4 erkek kardeşinin daha olduğunu söylerken, 3 kardeşinin nikaha katıldığını ama Artvin'de vatani görevini yapan kardeşinin izin alamaması nedeniyle nikaha gelemediğini kaydetti.

Asker kardeşten sürpriz

Çifte sürpriz için hazırlıklar tamamlandığında ise Başkan Tahmazoğlu, askerdeki kardeş gelmeden nikahı kıymayacağını söyledi. Bunun üzerine çift büyük bir şok yaşadı. Daha sonra Artvin'den gelen asker Zafer Kaya salona girdi. Bir anda askeri kıyafetli kardeşini gören damat Halit Can Kaya, ikinci bir şok daha yaşadı. Önce büyük şaşkınlık yaşayan damat ardından ise kardeşi Zafer Kaya'ya sarılarak hasret giderdi.

Asker ve ailenin hasret gidermesinin ardından nikah merasimi kaldığı yerden devam etti. Çifte sevinç yaşayan çiftin nikahları Başkan Tahmazoğlu tarafından kıyıldı. Çifte evlilik cüzdanını veren Tahmazoğlu, mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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