Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

16.10.2022 13:08

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nde görevli nikah memuru İmdat Elik, nikahını kıydığı kızı Neslihan Elik'i karşısında gelinlikle görünce gözyaşlarını tutamadı.

Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, Sadık Güllü (36) ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Şahitliklerini Altınordu Belediye Başkanvekili İsa Hitaloğlu, Sümeyye Elik, Abdurahman Doğru ve Nurcan Doğru'nun yaptığı çiftin nikahını ise gelinin babası kıydı. Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu" dedi.

Nikah memuru, karşısındaki gelini görünce bir anda ağlamaya başladı

"İYİ Kİ DE NİKAHIMI BABAM KIYDI"

Babasının, nikahını kıymasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Neslihan Elik ise "Babamın nikahı kıyması tabii ki beni çok duygulandırdı. Çok zor bir andı benim için. İlk başta babama bunu söylediğimde 'kızım ben cümlenin sonunu getiremem' dedi. Ben o anda çok kötü oldum. Ben bu mutlu günümde benimle birlikte olmasını istedim. Beni kırmadı. Çok mutluyum. İyi ki de babam kıydı nikahımı" diye konuştu.

Nikah memuru, karşısındaki gelini görünce bir anda ağlamaya başladı
YORUMLAR
500
Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı Kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı Kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı
Kaynak: DHA

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:42 Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 18:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement