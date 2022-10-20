Gelinin suratı bir anda düştü! Bağcılar'da kıyılan nikahta damadın şakası pes dedirtti - Son Dakika
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Gelinin suratı bir anda düştü! Bağcılar'da kıyılan nikahta damadın şakası pes dedirtti

20.10.2022 11:08

Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusu karşısında bir süre bekleyen damat, "Son kez bir anneme bakayım, anne ne diyorsun?" sözleriyle karşılık verdi. Bu anlarda gelinin suratının düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen bir nikah töreninde nikah memuru damada evlenmek isteğini sordu. Damat, nikah memurunun sorusuna biraz bekledikten sonra, "Son kez bir anneme bakayım, anne ne diyorsun?" diye karşılık erdi. Gelinin bu anlarda suratının asıldığı görüldü.

NİKAH MEMURUNDAN MANİDAR ÇIKIŞ

Damadın nikah salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu şakası sonrası nikah memuru da dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Gelinin bozulduğunu gören nikah memuru, damadın soğuk şakasına "Ben de son kez geline bakayım" diyerek karşılık verdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DAMADA YÜKLENDİ

Gelinin ya da damadın arkadaşları tarafından çekilip sosyal medyaya yüklendiği tahmin edilen görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına yaptıkları yorumlarda "En mutlu gününde geline böyle şaka mı yapılır?" diyerek damada yüklendi.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelinin suratı bir anda düştü! Bağcılar'da kıyılan nikahta damadın şakası pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinin suratı bir anda düştü! Bağcılar'da kıyılan nikahta damadın şakası pes dedirtti - Son Dakika
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