Nikah merasimi şeklinde yapılacak törenlerde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi... - Son Dakika

Nikah merasimi şeklinde yapılacak törenlerde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

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