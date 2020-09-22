Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı - Son Dakika

Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı

MERSİN'de nikah işlemleri öncesi fotoğraf çektirip, restoranda kutlama yaptıktan sonra gittikleri parkta ağacın altında uyuyakalan Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat'ın (35) 1800 euro ve 650 lirası ile cep telefonları çalındı.

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MERSİN'de nikah işlemleri öncesi fotoğraf çektirip, restoranda kutlama yaptıktan sonra gittikleri parkta ağacın altında uyuyakalan Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat'ın (35) 1800 euro ve 650 lirası ile cep telefonları çalındı. Şikayetçi olan çiftten Fatma Polat, "O parayla düğün yapacaktık" dedi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nikah işlemleri için Almanya'dan Mersin'e gelen restoran işletmecisi Mustafa Zülküflü ile Fatma Polat, koronavirüs salgını nedeniyle işlemleri yapamayınca fotoğraf çektirdi. Çift daha sonra restorana giderek mutluluklarını kutladı. Restoran çıkışı parktaki ağacın altına oturan çift, uyuyakaldı. Hırsızlar, çiftin 1800 euro ve 650 TL'si ile 3 cep telefonunuyla birlikte Fatma Polat'ın çantasını çaldı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını fark eden Zülküflü ve Polat, polis merkezine gitti, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'O PARAYLA DÜĞÜN YAPACAKTIK'Sabah uyandıklarında çantasının olmadığını ve Zülküflü'nün cüzdanının yerde olduğunu fark ettiğini belirten Fatma Polat, "Koronavirüs nedeniyle nikah işlemlerimizi yapamayınca bari fotoğraflarımızı çektirelim dedik. Nikah fotoğraflarımızı çektirdikten sonra bir restoran giderek yemek yedik, kendi aramızda kutlama yaptık. Restoran çıkışı parkta gördüğüm kediyi sevdim. Parktaki ağacın altına oturup dinlenirken, eşim başını dizime koydu. O sırada uyuyakaldı. Gece geç saatlerdi. O sırada bir erkek iki üç defa önümüzden geçti. 'Ne arıyorsunuz?' diye sordum, 'eşimi' ya da 'arkadaşımı arıyorum' gibi bir şey söyledi. Ben de yorgunluktan uyuyakaldım. O arada her şeyimizi çalmışlar. Saat 03.00'ten sabah 07.00'ye kadar uyuyakalmamız mümkün değil. Eşimin uykusu çok hafif, ben de öyleyim. Sabah bir uyandık ki, eşimin çantasında 1800 euro, iki tane cep telefonu ve benim çantam yok. Çantamın içinde 650 TL para, birkaç gün önce aldığımız cep telefonu ve kimlik kartlarım vardı. 4-5 saat nasıl uyuyakaldık, buna hala inanamıyoruz. İki defa önümüzden geçen beyefendiden şüpheleniyoruz. Zaten kamera kayıtları için biz yetkili yerlere başvurduk. Bu konuyla şu an hem karakol hem savcılık ilgileniyor. O para bizim düğün paramızdı. Lütfen, insanlık namına böyle bir şey yapılmaz. Eşim o parayı düğün parası olarak getirmişti, o parayla düğün yapacaktık" diye konuştu.

Almanya'dan nikah işlemleri için Mersin'e gelen Mustafa Zülküflü ise, "Ağacın altında otururken yorgunluktan uyuyakalmışız. Paramızı, telefonlarımızı çalmışlar. Suç duyurusunda bulunduk. O bizim nikah paramızdı. Alan kişi geri getirsin" ifadesini kullandı.


Cep Telefonu, Fatma Polat, Evlilik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı - Son Dakika

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