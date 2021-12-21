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Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi - Son Dakika

Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi

21.12.2021 10:57
Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi

BUCA Belediyesi, 2021 yılında nikâh rekoru kırmakla kalmadı, pandemi döneminde İzmir'in nikâh yükünü de çekti.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hizmetlerini aksatmadan aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, yıl içinde tam 3 bin 498 çiftin hayatlarını birleştirirken, bu çalışmalar teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde birçok belediye nikâh hizmetlerini durdururken bu hizmeti aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, kent genelinde en başarılı işlemleri gerçekleştirdi. Roman vatandaşların pandemi kuralları çerçevesindeki evlilik törenleri başta olmak üzere zaman zaman Başkan Erhan Kılıç'ın da cübbe giydiği nikâhlar, İzmir'in yükünü de çekti. Belediye Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki bir müdür ve dört nikâh memuru, 1 Ocak 2021 -1 Aralık 2021 tarihleri arasında düğün salonlarının yanı sıra, Yıldız Mahallesi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki nikâh salonlarında tam 3 bin 498 çiftin nikâhlarını kıydı.

YABANCI ÇİFTLER DE BUCA'YI TERCİH EDİYOR

Nikâh işlemlerinde hız ve kalite açısından yüksek hizmet veren Buca Belediyesi, yabancı uyruklu çiftlerin de uğrak noktası oldu. Birçok yabancı uyruklu çift de hayatlarını birleştirmek için Buca'nın yolunu tutmaya başladı ya da Buca'ya yönlendirildi.

ÖDÜL ALDILAR

Buca Belediyesi'nin emektar nikâh memurları, pandemi sürecinde döktükleri terin karşılığını ise teşekkür belgesi ile aldı. Çalışanlar, teşekkür belgelerini İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dr. Yurdanur Asa'nın elinden aldılar.

Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi
Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi

Buca Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nikâh rekortmeni Buca'ya teşekkür belgesi - Son Dakika


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