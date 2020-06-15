Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi - Son Dakika

Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi

Kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında nikah salonları hizmet vermeye başladı.

Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi, System.String[]

Kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında nikah salonları hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyan belediyeler, nikahı izlemeye gelen vatandaşları bahçede bekletti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı basın açıklamasında 15 Haziran Pazartesi günü nikah salonları açıldı, 1 Temmuz itibariyle ise düğün salonları açılacak. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 25 maddelik 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu bir genelge göndererek akıldaki soruları giderdi.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de düğünler ertelendi. Vaka sayısındaki artışı durdurma ve salgını kontrol altına almak için uygulanan tedbirler kapsamında evlenmeyi bekleyen çoğu çift nikah işlemlerini erteleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran'da gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonucunda nikah salonları, tedbirler kapsamında hizmet vermeye başladı.


"3 defa nikah törenini ertelemek zorunda kaldık"


Nikah işlemleri için aylar öncesinden Mamak Belediyesi'ne başvuran Ümmügülsüm Düşünceli ve Haydar Aslan çifti sonunda muradına erdi. Covid-19 salgını nedeniyle 3 kere nikah tarihleri ertelenen çift dünya evine girdi. Maskeyle nikah kıymanın zorluğundan bahseden Düşünceli, "Maskelerle nikah kıymak biraz zor oldu. Nefes alma konusunda sıkıntı yaşadık. Eşim İzmir'den geliyordu. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından dolayı 3 defa nikah törenini ertelemek zorunda kaldık. İlk tarih 17 Nisan'dı, 20 Mayıs'a ertelendi. O tarihte de ertelemek zorunda kaldık. Kısmet bugüneymiş" diye konuştu.


Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra evlenmiş olmanın heyecanını da yaşayan Aslan, "Çok heyecanlı bir durum. Seyahat yasağından ötürü ertelemek zorunda kaldık. Tedbir amaçlı olduğu için mecburi kaldık. Hayırlısı böyleymiş" dedi.


"Salonda kolonya ve mendil ikramımız oluyor"


Mamak Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Ümmügülsüm Düşünceli ve Haydar Aslan çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Mamak Belediyesi Evlendirme Memuru Nazife Gökçe, "Salona maskesiz kesinlikle almıyoruz. Salonumuz 100 kişilik ama sosyal mesafeyi korumak için 10 kişi misafir alıyoruz. Salonda kolonya ve mendil ikramımız oluyor. Maskesiz nikaha gelen gelin, damat ve ziyaretçiler için güvenlik arkadaşlar kapıda maske dağıtıyorlar. Herhangi bir aksilikten dolayı güvenlik arkadaşlardan maske alamazlarsa ya da nikah sırasında maske koparsa masamızda da maskemiz var hemen takviye maske yardımında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


"Sezonun açılmasıyla birlikte nikah için talepler yükseldi"


Nikah ve düğün sezonunun açılmasıyla beraber taleplerin yükseldiğini söyleyen Gökçe, evlenmek isteyen çiftlerin nikah ve fotoğraf çekimi sırasında maskelerini açmak istediklerini belirtti. Mamak Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirlere harfiyen uyulduğunu dile getiren Gökçe, "Sezonun açılmasıyla nikahlar için talepler yükseldi. Ne olacağını tahmin etmek mümkün değil. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı nasıl bir yol izlenecek süreç gösterecek. Biz gerekli önlemlerimizi alarak nikahlarımızı kıymaya devam edeceğiz. Düğün salonları ve kalabalık yerler için talep gelmiyor. Nikah memuru olduğumuz için çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Önlemlerimizi almamıza rağmen tedirginlik yaşıyoruz. Çiftlerimiz de çok heyecanlılar, nikahı maske takmadan kıymak istiyorlar, fotoğraf çekimi esnasında maske takmak istemiyorlar. Bunun mümkün olmadığını söyleyince anlayışla karşılıyorlar" diye konuştu.


"Kendi özel kalemini getirenler var"


Bazı çiftlerin tedbir amacıyla, özel kalem getirdiğini vurgulayan Gökçe, her nikah sonrası salonun iyice temizlediğini de belirterek, "Kendi özel kalemini getirenler var, imza atmak için. Fakat biz her nikah öncesi; nikah salonumuzu, kalemimizi dezenfekte ediyoruz. Salona nikah işlemi için giren herkesin önce el dezenfektanıyla ellerini temizlemesini söylüyoruz. Vatandaşlarımız çıkarken de aynı özenle ellerini temizleyerek nikah salonundan çıkıyor. Belediyeci olduğumuz için her nikah sonrası salon içi dezenfeksiyon işlemi gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.


Mamak Belediyesi kurallara harfiyen uydu


Yakınlarının nikah merasimini izlemek için nikah salonlarına gelenler ise dışarıda kaldı. Yağan yağmura rağmen kuralları ihlal etmeyen Mamak Belediyesi, genç çiftin mutluluğuna şahit olmak isteyen yakınlarına salonu cepheden gören bahçe kısmında yer gösterdi. Cam kenarından nikah törenini izleyen Mehmet Bozdağ ise, "İçeride yerler müsait olmasına rağmen dışarıda kalabalık halinde duruyoruz. 2'şer metre aralıklı hepimizi alabilirler. Covid-19 dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Riskli bir dönemdeyiz, camdan da izlenebilir ama bu kalabalığın yaşanmamasını dilerdim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi - Son Dakika

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