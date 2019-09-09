Nikah salonlarında 09/09/09 yoğunluğu

Kırşehir'de 09/09/2019 tarihinde 9 çift nikah kıydırdı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, tarihlerin evliliklerinde getirecekleri uğura inanan 9 çift evlilik tarihi için aylar öncesinden 09/09/2019 tarihli nikah günü aldı.

Kırşehir Belediyesi nikah dairesine bugün evlenmek için müracaat eden Fırat Özdemir ve Firdevs Han çiftinin nikahını Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu kıydı.

Çiftin özel bir gün için evlilik tarihleri aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "09/09_2019 genç çiftlerin tercih etmesi özel bir gün olmasından kaynaklı Ocak ayından itibaren 832. Nikahımızı kıydık. Bu Tarihli nikah sayımızı da dokuza tamamlayacağız. Toplamda ise nikah sayımız 934 olacak. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah, bir yastıkta kocamalarını sağlasın "dedi.

Nikah merasimi sonrası Belediye Başkanı Ekicioğlu, genç çiftin aile cüzdanını da damada verilmek üzere Firdevs Özdemir'e taktim etti.

Nikahta 9'un 9'unu tutturdular

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Tekirdağ'da da 9 çift, özel olduğunu düşündükleri 09.09.2019 tarihinde dünya evine girdi.

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesinde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine giriyor.

"Uğurlu sayım 9'du"

09.09.2019 tarihinde evlenen çiftlerden Meral Açıkalan yaptığı açıklamada, "Ben ikizler burcuyum. Şanslı noktamız eşimle aynı gün doğumluyuz. İkimizde 15.06'da doğduk. Benim uğurlu sayım 9'du. Dokuz rakamının hayatımda uğurlu rakam olduğunu bazı günler hep şahitlik etti. Buna kanaat getirmiştim. Evlilik ve nikah tarihimin de 9 rakamını içermesini özellikle istemiştim. Bu tarihi özellikle aldık. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" dedi.

Burhan Açıkalan ise "Ben mutluyum. Çok mutluyum. Nikah tarihimizin de şöyle güzel bir gün olmasından çok mutluyum" diye konuştu.

Unutmamak için kalıcı günü seçtiler

Emre ve Demet Polat çifti ise, "Özel olarak bugünü seçtik. Yeni bir başlangıç bizim için. Bide 09.09.2019 güzel bir tarih diye düşündük. Özellikle hatırlamak konusunda bu tarihi seçtik. Sosyal medyayı kullanmadığımız için bildirim konusunda biz daha kalıcı bir günü tercih etmiş olduk" şeklinde konuştular.

Nikah'ta 09.09.19 yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da düğün hazırlığı yapan 19 çift, resmi nikah için 09.09.2019 tarihini seçti.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 08.08.2018'de olduğu gibi bu yıl da 09.09.2019 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen 19 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu'nda düzenlenen nikah merasimleriyle dünya evine girdi.

09.09.19 tarihini eşi ile bilerek seçtiklerini belirten Damat Yılmaz Türkmen, " Hemen hemen bir yıldır bu tarihi bekliyorduk. Özellikle bekliyorduk. Bizimkisi biraz daha farklı olsun dedik" dedi.

Eylül ayını sevdiği için ve bu tarihi bilerek istediklerini dile getiren gelin Belda Güner ise, " 09.09.19 tarihini seçtik. Burası da bayağı kalabalık çok heyecanlıyız. Buraya, nikahtan bir saat önceden geldik"ifadelerini kullandı.

Nikah tarihlerinin tesadüf eseri 09.09.19 tarihine denk geldiğini ve mutlu olduklarını aktaran damat Selami Traşlar ise, "Alışılagelmiş bir durum. Rakamların arka arkaya gelmesinde insanların çok önemsiyor ve benimsiyor. Bizim için tesadüf oldu. O yüzden de mutluyuz" diye konuştu.

Nikah kıydıracak bir çiftin yakını Rabi Murat ise, "Çok büyük bir mutluluk. Bütün aileler burada ben hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim. Nikah salonunda arkada arkaya ve 10 dakikada bir nikah kıyıyorlar. Yoğunluk da 09.09.19 tarihinden dolayı olmuş" diye konuştu.

Şahinbey'de 99 çift 09.09.2019'da mutluluğa 'evet" dedi

GAZİANTEP - Şahinbey'de 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen 99 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikahlarını özel bir günde kıydırmak isteyen çiftler Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna günler öncesinden başvuru yaptı. 09.09.2019 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 99 çift, nikah salonlarını doldurdu. Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, evlenmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.

Çiftlerden Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür

09.09.2019 tarihinde nikahlarını kıydıran çiftler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana birçok hizmet yaptı. Yeni evlenecek çiftlere Evlilik Okulu Projesi ile seminerler verdirerek, evliliğin temellerini sağlamlaştırmanın yanında verilen eğitim sonrası çamaşır makinesi hediye ediyor. Daha sonra yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret eden belediye görevlileri 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile bebeklere hediyeler veriyorlar. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.