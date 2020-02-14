Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
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Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

6 saat önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evlilik tarihi olarak belirleyenler, nikah salonunu doldurdu.

Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu, System.String[]

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evlilik tarihi olarak belirleyenler, nikah salonunu doldurdu. Günde ortalama 9 nikahın kıyıldığı Yüreğir'de 14 Şubat'ta bu sayı 24'e yükseldi.

14 Şubat Cuma günü Yüreğir Belediyesi'nden Sevgililer Günü için randevu alan 24 çiftin nikahı kıyıldı. Evliliğe özel günde adım atan çiftlerden 9'unun nikahını Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kıydı. Başkan Kocaispir, ilk olarak 14 Şubat günü 10.30'da nikah randevusu alan ve aynı zamanda doğum günü olan Fadime Canpolat (24) yaşındaki ile Tolga Yiğittaş (28) çiftinin nikahlarını kıydı. Başkan Kocaispir, gün boyu süren nikahlarda evlenen çiftlere 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.


Sevgililer Günü, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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