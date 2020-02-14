Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
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Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

6 saat önce

Şanlıurfa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerini doldurdu.

Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu, System.String[]

Şanlıurfa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerini doldurdu.


Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi. Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.


Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren onlarca çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.


Haliliye Belediyesi, nikahlarını kıyılan genç çiftlere zeytin fidanı hediye ederek yeşil bir Şanlıurfa projesine de tekrar dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Sevgililer Günü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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