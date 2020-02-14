Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar - Son Dakika
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Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar

6 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkati çekmek için nikah şekeri yerine davetlilere fidan dağıttı.

Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar, System.String[]

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkati çekmek için nikah şekeri yerine davetlilere fidan dağıttı.


Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ikamet eden Dr. Zehra Çavdaroğlu ile Orman Mühendisi Muhammed Eskiömer dünya evine girdi. Çift, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ise nikah şekeri yerine fidan dağıttı. Devrekani Belediyesi otelinde gerçekleştirilen nikah töreninde Çavdaroğlu ve Eskiömer çiftinin nikahını Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç kıydı.


Çiftin nikahlarını kıyan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, orman yangınlarına ve geleceklerine gösterdikleri ilgiden dolayı da memnuniyet duyduğunu söyledi. Çift, nikahın ardından Başkan Altıkulaç'a da nikah şekeri yerine fidan hediye etti. - KASTAMONU

Kastamonu, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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