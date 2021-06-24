Nikah şekeri yerine kitap dağıttı

1 yıldır birlikte olduğu Ege Kiraz ile dünya evine giren Erdoğan'ın sürprizi ise konuklara nikah şekeri yerine kitap dağıtılması oldu.

"AMACIM İNSANLARIN HAYATLARINA DOKUNMAK"

Düğün öncesinde basımdan yeni gelen kitaplarıyla poz veren Erdoğan "Amacım insanların hayatlarına dokunmak. En özel günümde iki heyecanı bir arada yaşarken, onların da benim duygularıma eşlik etmesini istedim" dedi.

Sürprizinin davetliler tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyen Pınar Erdoğan "Herkes bu hediyeye çok şaşırdı ve insanların gerçekten hoşuna gitti. Birçoğu nikah öncesinde okumaya başladı.

Akıcı bir başlangıcı olduğunu ve kitabı bırakmakta zorlandıklarını söylediler. Onlar için ömürlük bir anı oldu, söz uçar yazı kalır." şeklinde konuştu.