NİKAH ŞEKERİ YERİNE KÖPEK VE KEDİ MAMASI DAĞITTILAR - Son Dakika

SİVAS'ta evlenen Leyla Yıldırım Ceyhan (35) ve Selçuk Ceyhan (34) çifti, nikah şekeri yerine sokak hayvanları için mama dağıttı.

Hollanda'da yaşayan ve nikahları için memleketleri Sivas'a gelen Leyla-Selçuk Ceyhan çifti, sokak hayvanlarının sahiplenmesine ve beslenmelerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, davetliler için 250 adet kedi ve köpek maması hazırladı. Ceyhan çiftinin nikah töreni sonrası dağıtılan mamalar, konukların ilgisini çekti.

Farkındalık oluşturdukları için mutlu olduğunu belirten Selçuk Ceyhan, Biz, hayvansever bir çiftiz. Sosyal hayatımızda da çeşitli sokak hayvanlarına elimizden geldiğince yardım ediyoruz. İnsanlar olarak onların yaşam alanlarını çok sıkıştırdık. Dolayısıyla farkındalık oluşsun istedik. Belki bir kişinin bile sokaktaki hayvanlara bakış açısını değiştirebiliriz diye, bu işi yapma kararı aldık. İlk etapta aileler biraz yadırgadı, misafirlere ayıp olur kaygısı taşıdılar. Ancak biz bunu yapmak istediğimizi belirttik. Bir şeylerin değişmesi için harekete geçmek gerekir. Sokaktaki hayvanlar için yararlı bir etkinlik olsun istedik dedi.

Leyla Yıldırım Ceyhan ise, Nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtmaya karar verdik. Hayvanları çok sevdiğimiz için böyle bir karara vardık. Ailelerimiz önce misafirlerin olumsuz karşılayacağı endişesini yaşadı ancak sonra kendileri de çok beğendi diye konuştu.