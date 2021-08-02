Nikah tarihi bir kez daha ertelendi

Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldılar. Evlilik hazırlığı yapan ikili, basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Daha önce iki kez nikah tarihini erteleyen Toptaş ile Topçu, pandemi nedeniyle nikah tarihini yeniden ertelediklerini söylediler.

Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili soruya "Çok özel" dedi. 35 yaşındaki ünlü şef ile 38 yaşındaki güzel oyuncunun ayakkabılarının aynı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan ikili, aylar önce ağustos ayında evleneceklerini açıklamış ardından artan vaka sayıları sebebiyle düğünlerini ertelemişti.