Nikah tarihi olarak 09.09.2019'u seçtiler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bazı çiftler akılda daha kalıcı olduğu için "09.09.2019"da evlenmeyi tercih etti.

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 10 çift, "09.09.2019" tarihini seçerek hayatlarını birleştirdi. Belediye Başkanı Osman Güder, evlenmek için bugünü seçen Tuba ve Oğuzhan çiftinin nikahını kıydı.

Evlilikte önemli olanın çiftlerin birbirine duyduğu saygı ve sevgi olduğunu vurgulayan Güder, şunları kaydetti:

"Biz tüm evli çiftlerimize şunu ifade ediyoruz. Hayat paylaşmaktır. Zorluklar ve kolaylıklar paylaşılmalıdır. Bunlar paylaşılınca bir anlam ve birliktelik uzun süre devam ediyor. Ailelere, anne ve babalara çok önemli görevler düşüyor. Anne ve babaların evlilikleri sürdürme adına çaba ve gayret sarf etmeleri lazım. Evliliklerin ayrılmaya doğru ilerlediği anlarda ana babalar araya girerek, bunu engellemeleri gerekiyor. Nasıl ki '09.09.2019'a özel bir anlam atfediliyorsa, evliliğe de bu anlam atfedilmesi lazım. Sizleri tebrik ediyoruz. Evlilik için esas amaçlardan olan nesli devam ettirmek, güzel nesil oluşturmak, güzel nesil meydana getirmektir."