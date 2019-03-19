Nikah Tarihleri İçin Beşiktaş'ın Yıl Dönümünü Seçtiler

Manisa'da Beşiktaşlı genç çift, nikah tarihi olarak gönül verdikleri takımın kuruluşunun 116. yıl dönümünü seçti.

Manisa'da Beşiktaşlı genç çift, nikah tarihi olarak gönül verdikleri takımın kuruluşunun 116. yıl dönümünü seçti. Salona Beşiktaş marşı ile giren çift, nikah masasına da formalarıyla oturdu.



Manisa'da fanatik bir öğretmen çift, gelinlik ve damatlık yerine tuttukları takımlarının formasını giyerek nikah masasına oturdu. Özel bir lisede öğretmenlik yapan genç çift, bundan 1 yıl önce tanıştı. Fizik öğretmeni İlteriş Yurttürk ve matematik öğretmeni Merve Bozoğlu'nun birbirlerine olan sevgisi aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren genç çift, çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Nikah tarihleri için Beşiktaş'ın 116. yıl dönümünü bekleyen çift, Beşiktaş formalarıyla nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Meral Tuna tarafından kıyılan nikah sonrası yeni evli çift, kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.



Fizik öğretmeni damat İlteriş Yurttürk, doğuştan Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, "Ben Beşiktaşlıyım. Eşim de Beşiktaşlı olunca, böyle güzel ve anlamlı bir günde nikahımızı kıydık. Aynı kurum altında çalışıyorduk. Orada karşılaştık ve orada tanıştık. Bugünü Beşiktaş'ın özellikle 116. kuruluş yıl dönümü olduğu için seçtik. Çok mutluyuz" dedi.



Matematik öğretmeni Merve Bozoğlu ise, "Çok heyecanlıyım. Sevgilim zaten Beşiktaşlı, ailem de Beşiktaşlı. Güzel bir denk geliş oldu. Benim böyle bir hayalim yoktu. Daha çok eşimin vardı. Beni kandırdı" diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada!

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Yakışıklı Oyuncu Burak Hakkı, Gönlünü Yunan Güzele Kaptırdı!