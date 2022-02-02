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NİKAH TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR - Son Dakika

NİKAH TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR

02.02.2022 17:15

YALOVA'da evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde dünya evine girdi.

YALOVA'da evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde dünya evine girdi. Yalova Belediyesi'nce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda ardı ardına 8 nikah kıyıldı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden Yalova Belediyesi'ne müracaat ederek, '02.02.2022' tarihine gün aldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, 8 çiftin nikahları kıyıldı. Gülşah Karakaş ve Mustafa Bayzan da Yalova Belediyesi'ne aylar öncesinden müracaat eden çiftler arasında yerini aldı. Çift nikah töreni sonrası, mutluluklarını şu sözlerle paylaştı

'Bugün Şubat 2022. 2 rakamı bizim için çok önemli. İlk çıkma tarihimiz 2 Eylül, nişanlılık tarihimiz 12 Eylül. Bir de en son 12.12.2012'de olmuştu. Böyle özel zamanlar zor geliyor. Biz de 2 Şubat 2022'de mutluluğumuza adım attık. Diğer evlenecek olan çiftlere de mutluluklar diliyoruz. Biz mutluyuz.?

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİKAH TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR - Son Dakika


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