Son Dakika Haberleri: NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)
Son Dakika Güncel NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)

NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)

6 saat önce

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1), System.String[]

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını, kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Olay yeri


- İstanbul
Arnavutköy, Habipler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:24:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]