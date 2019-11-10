NİKAH TÖRENİ GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)
6 saat önce
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını, kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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