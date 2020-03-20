Nikah töreninde koronavirüs önlemi - Son Dakika

BURSA'da, Arife Abik ile Salih Ekin çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak, yapıldı. Gelin ve damat nikah salonuna girmeden önce ellerini dezenfektanla temizledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesinin gönderilmesinin ardından, Yıldırım Belediyesi, nikah törenlerini iki şahidin katılımıyla davetli olmadan yapmaya başladı. Arife Abik -Salih Ekin çiftinin nikah töreni de davetli olmadan, iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi. Salona girmeden önce gelin, damat ve şahitler ile nikah memuru ellerini dezenfektan ile temizleyip, maske taktı.

'NİKAH TÖRENİMİZ SEVDİKLERİMİZİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL'

Salih Ekin, "Nikah işlemleri için belediyeye başvurduğumuzda bize koronovirüs önlemleri için yayımlanan genelge gereği en fazla iki şahit olabileceğinin ve davetli katılımı olamayacağı bilgisini verdiler. Biz de maskeyle ve yakınlarımız olmadan nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Koronavirüs sürekli yayıldığı için güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki kişilerin de sağlığını düşünmek zorundayız. Bu mutlu günümüzde sevdiklerimizin de mutluluğumuzu bizimle paylaşmasını isterdik ama koronavirüs bütün planlarımızı alt üst etti. Ancak nikah törenimiz sevdiklerimizin sağlığından önemli değildir. Bu nikah töreni, ilerleyen yaşlarda çocuklarımıza anlatacağımız bir anı oldu" dedi.