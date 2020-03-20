Nikah töreninde koronavirüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nikah töreninde koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Nikah töreninde koronavirüs tedbiri

6 saat önce

SAMSUN'da, Didar İstanbul ve Mustafa Aydın çiftinin nikah töreni, davetli olmadan, maske takılarak gerçekleştirildi.

Nikah töreninde koronavirüs tedbiri, System.String[]

SAMSUN'da, Didar İstanbul ve Mustafa Aydın çiftinin nikah töreni, davetli olmadan, maske takılarak gerçekleştirildi.

Didar İstanbul ile Mustafa Aydın'ın bugün Vezirköprü Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ellerini dezenfektan ile temizledikten sonra maske takıp nikah masasına oturan çifte, şahitleri eşlik etti. Damat Mustafa Aydın, "Sevdiklerimizin sağlığı nikah töreninden daha önemliydi. Bu anlamda önlem alan belediyeye teşekkür ediyoruz. Bizim için de farklı bir anı olmuş oldu. Koronavirüs aşkımıza engel olamaz" diye konuştu. Gelin Didar İstanbul ise, "Evinde kal Türkiye" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:19 Kaynak: DHA

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